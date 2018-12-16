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Вторые туры — 2018 ,
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В Приморье огласили окончательные итоги выборов
Согласно итоговым данным, Олег Кожемяко побеждает в первом туре с результатом в 61,88% голосов. Жалобы в ЦИК в ходе голосования не поступали
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

По итогам подсчета 100% голосов, победителем выборов в Приморье становится врио губернатора Олег Кожемяко. Он набрал 61,88% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Второе место по итогам голосования занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,16% голосов). На третьем месте — представитель Партии роста Алексей Тимченко, получивший 5,17%. Замыкает список претендентов Роза Чемерис, выдвигавшаяся от партии «За женщин России», она получила 3,8% голосов. Явка на выборах, по состоянию на 18:00 по местному времени, (11:00 мск) составила почти 40%.

Олег Кожемяко пошел на выборы самовыдвиженцем. В то же время, он является членом «Единой России» и членом президиума регионального политсовета партии в Сахалинской области. Поздравления Кожемяко уже принес председатель партии и премьер Дмитрий Медведев. Пресс-служба «Единой России» опубликовала и поздравление секретаря генсовета партии Андрея Турчака, заявившего, что что Приморское региональное отделение ЕР будет оказывать поддержку Олегу Кожемяко и его команде.

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко заявил, что жалобы на нарушения в ходе голосования в ЦИК не поступали. «Нет на сегодня жалоб, ни одной. Ни в ЦИК они не поступали, ни в краевой избирком, ни в территориальные избирательные комиссии, только обращения», — сообщил он, передает ТАСС.

Политика
Выбор Приморья: чем завершилась самая длинная избирательная кампания

Предыдущие выборы главы Приморья прошли в регионе в два тура 9 и 16 сентября. Во втором туре коммунист Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Результаты голосования были аннулированы; ЦИК решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно. Тарасенко с участия в повторных выборах снялся. Ищенко не допустил к повторным выборам крайизбирком.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Приморье
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