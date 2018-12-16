В Приморье огласили окончательные итоги выборов

Согласно итоговым данным, Олег Кожемяко побеждает в первом туре с результатом в 61,88% голосов. Жалобы в ЦИК в ходе голосования не поступали

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

По итогам подсчета 100% голосов, победителем выборов в Приморье становится врио губернатора Олег Кожемяко. Он набрал 61,88% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Второе место по итогам голосования занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,16% голосов). На третьем месте — представитель Партии роста Алексей Тимченко, получивший 5,17%. Замыкает список претендентов Роза Чемерис, выдвигавшаяся от партии «За женщин России», она получила 3,8% голосов. Явка на выборах, по состоянию на 18:00 по местному времени, (11:00 мск) составила почти 40%.

Олег Кожемяко пошел на выборы самовыдвиженцем. В то же время, он является членом «Единой России» и членом президиума регионального политсовета партии в Сахалинской области. Поздравления Кожемяко уже принес председатель партии и премьер Дмитрий Медведев. Пресс-служба «Единой России» опубликовала и поздравление секретаря генсовета партии Андрея Турчака, заявившего, что что Приморское региональное отделение ЕР будет оказывать поддержку Олегу Кожемяко и его команде.

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко заявил, что жалобы на нарушения в ходе голосования в ЦИК не поступали. «Нет на сегодня жалоб, ни одной. Ни в ЦИК они не поступали, ни в краевой избирком, ни в территориальные избирательные комиссии, только обращения», — сообщил он, передает ТАСС.