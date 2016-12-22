СМИ сообщили о приверженности Турции покупке С-400 на фоне сделки с США

Турция не отказалась от намерения купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, но приветствует одобрение Госдепом США продажу стране ​ракетных комплексов Patriot. Об этом Reuters сообщили два турецких чиновника, имен которых агентство не приводит.

«Как союзник США должны продать [ракетные комплексы] Турции, но мы долго ждали их одобрения», — отметил один из собеседников.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК Patriot MIM-104E на сумму $3,5 млрд. Уведомление о возможности продажи направили в американский конгресс. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности пришло к заключению, что комплексы Patriot увеличат оборонительные возможности турецкой армии для защиты от агрессии, а также союзников по НАТО. Американские военные посчитали, что сделка не изменит военный баланс в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Турции американского ЗРК Patriot не повлияют на соглашение по С-400.

США выступали против сделки Турции с Россией на покупку четырех дивизионов ЗРК С-400 на сумму в $2,5 млрд. Контракт был заключен в декабре 207 года. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что сделка с Москвой является «решенным делом» и не может быть отменена.