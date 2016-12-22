Представители ЛНР и ДНР предложили Киеву объявить перемирие с 22 декабря

Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик предложили Украине объявить перемирие 22 декабря. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр (ЛИЦ).
«Представители Украины пытаются ломать повестку, сорвать обсуждение ключевых вопросов — очередное заявление о приверженности режиму прекращения огня с 22 декабря и дополнительные меры по обеспечению такой приверженности», — сказал он.
Дейнего рассказал, что предложение высказала подгруппа по безопасности Контактной группы во время двусторонних консультаций. Впоследствии представитель ЛНР в подгруппе Роман Иванов сообщил ЛИЦ, что в Минске началось заседание.
Предыдущее перемирие было связано с началом учебного года. Контактная группа договорилась, что режим прекращения огня начнет действовать в ночь на 29 августа. Однако в середине сентября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал стадию конфликта в Донбассе «горячей». В связи с нарушением «школьного перемирия» главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).