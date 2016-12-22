Собянин заявил о решении проблем с зарплатами на хлебозаводе «Черкизово»

Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» возьмет под управление московский хлебозавод «Черкизово», где сотрудникам задерживают выплату зарплат. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он.
Ранее сотрудники хлебозавода записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его помочь, так как им задерживают зарплаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об обращении.
СК возбудил уголовное дело в отношении руководителя хлебозавода 15 декабря, так как зарплата более чем 100 сотрудникам завода не выплачивалась с августа. Общая сумма задолженности составила 10 млн руб. В офисе компании, а также по месту жительства гендиректора и бухгалтера провели обыски. При этом гендиректора объявили в розыск.
«Черкизово» входит в пищевой и сельскохозяйственный холдинг «Настюша», на 95% принадлежащий бизнесмену Игорю Пинкевичу. 22 ноября столичная прокуратура возбудила уголовное дело о задержке зарплат против руководства холдинга. На ноябрь текущего года задолженность составила 80 млн руб.