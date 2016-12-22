СК объявил в розыск гендиректора хлебозавода в Москве

Следственное управление возбудило уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством хлебозавода «Черкизово». Гендиректор компании объявлен в розыск

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Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Черкизово» - предприятия, выпускающего хлебобулочную продукцию. Он подозревается в невыплаты зарплаты свыше двух месяцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Там указали, что заработная плата полностью не выплачивалась с августа, а общая сумма задолженности как минимум 100 сотрудникам составила свыше 100 млн руб..

В сообщении СК по Москве указывается, что в офисе компании, по месту жительства генерального директора компании и бухгалтера проведены обыски, а сам скрывшийся от следствия гендиректор объявлен в розыск.

ОАО «Черкизово» входит в компанию «Настюша» - крупный пищевой и сельскохозяйственный холдинг, 99% которой (согласно данным СПАРК) принадлежит бизнесмену Игорю Пинкевичу. В августе последний был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

22 ноября столичная прокуратура завела уголовное дело против руководства ТД «Настюша» также из-за невыплат денег сотрудникам. Указывалось, что общая задолженность превысила 80 млн руб.

Помимо ОАО «Черкизово» в «Настюшу» входят ОАО «Москворечье», ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат», ОАО «Яуза-Хлеб», ЗАО «Хлебозавод №18».