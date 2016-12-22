Против руководства ТД «Настюша» завели дело из-за невыплаты зарплат

Московская прокуратура завела уголовное дело против руководства торгового дома «Настюша» из-за задолженности по зарплатам, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Установлено, что по состоянию на ноябрь 2018 года общая сумма задолженности как перед бывшими сотрудниками, так и перед работниками предприятия, превысила 80 млн руб.», — говорится в сообщении.

Нарушения были выявлены в ходе проверки, организованной Преображенским межрайонным прокурором, который возбудил в отношении ООО Торговый Дом «Настюша» и его руководителя дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП. (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). В адрес директора организации также было направлено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также материалы проверки были направлены в Следственный комитет.

После их изучения СК принял решение возбудить уголовное дело против должностных лиц ООО Торговый Дом «Настюша» по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности).

Холдинг «Настюша» — один из крупнейших в России пищевых и сельскохозяйственных холдингов. На сайте компании указано, что холдингу принадлежат 250 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, 23 элеватора и хлебоприемных предприятия для хранения зерна, мукомольные предприятия и хлебозаводы, в том числе два столичных предприятия — «Московский комбинат хлебопродуктов» и «Мелькомбинат в Сокольниках».

Согласно базе данных СПАРК, 99% ООО Торговый дом «Настюша» (входит в ООО «Настюша») принадлежит Игорю Пинкевичу, 1% — ООО Зерновая компания «Настюша».

В августе Пинкевича арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).