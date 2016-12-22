Путину доложат об обращении из-за невыплаты зарплат на заводе «Черкизово»

В Кремле в курсе обращения сотрудников московского хлебозавода «Черкизово» в связи с невыплатой зарплат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы видели обращение, мы будем докладывать о нем президенту», — сказал он. Песков также указал, что правоохранительные органы принимают меры по ситуации, гендиректор завода объявлен в розыск.
Ранее сотрудники завода «Черкизово» записали видеообращение к президенту с просьбой помочь в ситуации с задержкой выплаты зарплат.
15 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя ОАО «Черкизово». В офисе компании, по месту жительства гендиректора, который объявлен в розыск, и главного бухгалтера проведены обыски. По данным следователей, сотрудникам хлебозавода зарплата полностью не выплачивалась с августа, а сумма задолженности составляет более 10 млн руб.