В Совфеде прокомментировали планы Киева по проходу кораблей в Черное море

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Украина и дальше будет предпринимать попытки провокаций в Керченском проливе. Об этом он заявил в разговоре с РБК, комментируя намерение властей Украины вновь организовать проход кораблей через пролив.
«Попытки провокации Украина будет и дальше осуществлять. Вопрос в том, как они будут направлять военные корабли. Направят опять с нарушением границ России и с нарушением очевидных требований прохождения Керченского пролива?» — сказал Цеков.
Он добавил, что для прохождения через пролив необходимо составить заявку. «Ранее украинские корабли проходили и без нарушений, поэтому неизвестно [каким способом они намерены в следующий раз пройти через Керченский пролив], но провокации исключать нельзя», — сказал сенатор.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что власти Украины готовят новый проход военных кораблей через Керченский пролив в Черное море. Он добавил, что Киев предлагает западным партнерам направить корабли для участия в проходе из Черного в Азовское море.
Газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах писала, что 24–25 декабря Украина планирует устроить провокацию в районе Перекопского перешейка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что в ближайшее время на границе с Крымом возможны провокации.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что любые провокации со стороны Киева будут пресекаться «жестко и в рамках закона».