Аксенов прокомментировал сведения о готовящейся Киевом провокации в Крыму

Власти Крыма заявили, что любые провокации со стороны Украины будут пресекаться «жестко и в рамках закона». Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Аксенова.

По словам Аксенова, жителям Крыма ничего не угрожает. «На полуострове сосредоточена мощная группировка сил и средств, способная нейтрализовать любые угрозы. Но, безусловно, мы продолжаем и дальше усиливать меры безопасности, прежде всего, в плане антитеррористической защищенности важных объектов. Безопасности много не бывает», — цитирует пресс-служба слова главы республики.

Ранее 19 декабря газета «Известия» ​сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, что 24–25 декабря Украина планирует устроить провокацию в районе Перекопского перешейка, который соединяет Крым с материком. По словам собеседника издания, президенту Украины Петру Порошенко нужен повод, чтобы продлить военное положение.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил, что в ближайшее время на границе с Крымом возможны вооруженные провокации со стороны Украины. Он отметил, что Порошенко планирует провести ее в последнюю декаду декабря и обсуждает детали с «западными кураторами».

Сергей Лавров подчеркнул, что в случае, если провокация действительно состоится, она не останется без ответа.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил слова министра, отметив, что они «имеют под собой основания».