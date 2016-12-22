CNN нашел письмо с подписью Трампа о строительстве Trump Tower в Москве

Президент США Дональд Трамп в 2015 году подписал письмо, в котором говорилось о намерениях построить в Москве небоскреб Trump Tower. Об этом сообщает CNN, в распоряжении которого оказался документ.
Письмо датировано 25 декабря 2015 года и содержит подпись американского лидера.
Документ был также подписан Андреем Розовым, главой российской компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), которая должна была отвечать за девелопмент. Отмечается, что письмо о намерениях не является юридически обязывающим документом.
При этом ранее адвокат американского президента Рудольф Джулиани говорил, что документ не был подписан Трампом. «Письмо о намерениях было, но его никто не подписывал», — сказал тогда Джулиани.
В начале декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков показал журналистам два электронных письма от экс-адвоката Трампа Майкла Коэна по поводу строительства Trump Tower в Москве. По словам представителя Кремля, Коэну перезвонили и сказали, что администрация президента «домов не строит».
В августе 2017 года газета The Washington Post писала, что фирма Трампа во время президентской кампании в конце 2015 года — начале 2016 года обсуждала проект о постройке небоскреба в Москве. Однако под проект не нашли земли и не получили необходимых разрешений. Коэн направлял письмо Дмитрию Пескову, но не получил на него ответа.