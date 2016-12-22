Песков показал письма экс-адвоката Трампа по поводу Trump Tower в Москве

Бывший адвокат Дональда Трампа просил о встрече с главой администрации Владимира Путина, чтобы обсудить детали строительства Trump Tower. Ему ответили, что «администрация президента домов не строит», сказали в Кремле

Фото: Илья Питалев / Trump Tower

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков показал журналистам два электронных письма, которые бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн написал в Москву по поводу строительства Trump Tower. Об этом сообщает Bloomberg.

Коэн в письмах, отправленных в январе 2016 года, просил о встрече с бывшим главой администрации президента Сергеем Ивановым или самим Песковым, рассказал пресс-секретарь Кремля.

В одном из писем Коэн пишет, что в течение нескольких месяцев работал над проектом строительства в Москве Trump Tower. «Я прошу кого-нибудь, предпочтительно вас, связаться со мной, чтобы я мог обсудить детали и устроить встречи с подходящими людьми», — приводит Bloomberg выдержку из письма.

Песков отметил, что адрес его электронной почты указан на официальном сайте Кремля и туда еженедельно поступают десятки обращений. «Действительно, были обращения от Коэна, в которых он сообщает, что компания действительно собирается строить дом в Москве и не может установить необходимые бизнес-контакты», — рассказал пресс-секретарь Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что «им перезвонили» и сказали, что «администрация президента домов не строит». «А если они заинтересованы в инвестициях, то будем рады их видеть на Санкт-петербургском экономическом форуме, — сказал Песков. — Вот и вся история, после этого они пропали».

Как передает Bloomberg, Песков также прокомментировал сообщение BuzzFeed о том, что в Trump Organization рассматривали возможность подарить Путину пентхаус в будущем небоскребе, чтобы повысить стоимость жилья. Пресс-секретарь Кремля сказал, что партнеры Трампа не делали такого предложения.

Песков уже комментировал планы строительства Trump Tower в Москве. В августе 2017 года он сказал, что в АП получили письмо от Коэна, но оставили его без ответа.

В четверг, 29 ноября, Коэн признался в ложных показания по российскому делу: бывший адвокат Трампа говорил, что переговоры по строительству Trump Tower завершились в январе 2016 года, хотя они продолжались до июня того же года. К тому моменту предвыборная кампания Трампа была уже в разгаре. Сам Трамп заявил, что не вложил денег в проект и не давал никаких гарантий.