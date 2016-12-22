Япония выразила протест из-за общежития для российских военных на Курилах

Япония выразила России протест из-за строительства казарм для военнослужащих на Курильских островах Итуруп и Кунашир. Об этом сообщает газета The Mainichi.

Как рассказал на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, соответствующее заявление было сделано 18 декабря по дипломатическим каналам в Москве.

Общежития для российских военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир заселят до конца 2018 года, ранее заявил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев, сообщает ТАСС. По его словам, в 2017 году заселили два аналогичных общежития. В 2019 году еще четыре общежития на островах будут сданы в эксплуатацию.

Как сообщала The Mainichi в ноябре, Токио работает над ускорением переговоров с Москвой относительно спорных территорий и заключения между странами мирного договора. В сентябре на встрече с японским премьером Синдзо Абэ президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор, которого у Москвы и Токио нет с 1945 года. Абэ в ответ на предложение Путина заявил, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Россия считает Курильские острова своей неотъемлемой территорией, Япония называет их «оккупированными». В 2016 году Москва и Токио договорились о совместной хозяйственной деятельности в южной части архипелага и интенсификации авиасообщения с Японией.