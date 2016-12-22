ФАС назначила новые штрафы «большой тройке» за внутресетовой роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сотовых операторов ​«ВымпелКом», «МТС» и «МегаФон» за внутрисетевой роуминг. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Каждая компания должна заплатить 737 500 руб. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней», — говорится в сообщении.

В сентябре ФАС оштрафовала операторов «большой четверки», в которую входят «ВымпелКом», МТС, «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», на 750 тыс. руб. по делу о роуминге по России.

ФАС предупредила «большую четверку» операторов о необходимости изменить тарифы, касающиеся национального роуминга, еще в июле 2017 года. Однако операторы не смогли выполнить требование службы в установленный двухнедельный срок, поэтому сроки продлили до 31 января 2018 года.

В марте МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» уравняли тарифы, однако ФАС не устроили эти изменения. Служба возбудила дела против операторов, во время рассмотрения которых они устранили нарушения. Несмотря на это, членам «большой тройки» назначили штрафы.