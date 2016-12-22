ФАС оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» на 750 тыс. руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на каждого из сотовых операторов «большой четверки» («ВымпелКом», МТС, «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл») штрафы по делу о национальном роуминге в размере 750 тыс. руб. Об этом заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, сообщается в Twitter ФАС.

«На каждого оператора связи был наложен штраф в размере около 750 тыс. руб.», — сказал Голомолзин. Он добавил, что решение относительно точной суммы штрафа для операторов по делу о внутрисетевом роуминге примут в октябре.

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В случае национального роуминга абонент пользуется услугами связи в регионах, где у его оператора нет сети. В частности, у российских крупных сотовых операторов нет сетей в Крыму и Севастополе.

8 августа стало известно, что ФАС завершила рассмотрение дела о ценах сотовых операторов за внутрисетевой роуминг (когда абонент пользуется услугами связи в сети своего оператора, но за пределами региона, где был заключен контракт с компанией). Замглавы ФАС тогда говорил, что все нарушения операторами устранены, однако члены «большой тройки» должны будут заплатить штраф за нарушение антимонопольного законодательства.