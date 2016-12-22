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«Вымпелком» первым из операторов отменит внутрисетевой роуминг
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«Вымпелком» первым из операторов отменит внутрисетевой роуминг
Технологии и медиа, 08:01
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«Вымпелком» первым из операторов отменит внутрисетевой роуминг

С понедельника, 20 августа, крупнейшие сотовые операторы России начинают отменять ​плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Первой из «большой четверки» плату за входящие звонки при нахождении абонента за пределами своего региона отменит компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Сроки отказа операторов от внутрисетевого роуминга ранее озвучил замглавы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) Анатолий Голомолзин.

«Наконец мы добились отмены роуминга. С 20 августа соответствующее решение будет принято «ВымпелКомом», с 30 августа — «МегаФоном», до 30 августа 90% абонентов будет переведено у МТС, оставшихся переведут до 30 сентября», — заявил Голомолзин на брифинге 8 августа.

Он отмечал, что после отмены роуминга количество потребляемых абонентами услуг вырастет, и это, в свою очередь, принесет операторам «намного больше доходов».

Пресс-служба Tele2 сообщала, что входящие звонки в поездках по России станут бесплатными с 22 августа.

В июле 2017 года ФАС предупредила операторов «большой четверки» («ВыппелКом», МТС, «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл») о необходимости изменить необоснованные тарифы на звонки внутри России. При этом срок назначался до 15 декабря 2017 года, однако впоследствии операторы получили отсрочку из-за невозможности выполнить предписание в такой короткий срок.

Теги: роуминг внутри России , сотовые операторы
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