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ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России
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ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России
Технологии и медиа, 15:05
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ФАС оштрафует операторов за цены в роуминге по России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила рассмотрение дел о ценах сотовых операторов за внутрисетевой роуминг (когда абонент пользуется услугами связи в сети своего оператора, но за пределами региона, где был заключен контракт с компанией), сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

«Наконец мы добились отмены роуминга. С 20 августа соответствующее решение будет принято «ВымпелКомом», с 30 августа — «МегаФоном», до 30 августа 90% абонентов будет переведено у МТС, оставшихся переведут до 30 сентября», — сказал Голомолзин, отметив, что все нарушения операторами устранены. Однако членам «большой тройки» придется заплатить штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил замглавы ФАС. Штраф будет принят в рамках КоАП. Он может составить до 1 млн руб. Точный размер станет известен до конца сентября.

При этом Голомолзин считает, что отмена роуминга не может повлиять на рост базовых тарифов. По его мнению, после того как в роуминге при путешествиях по России будут установлены такие же цены, как в домашнем регионе, количество услуг, которые потребляют абоненты, вырастет, что принесет операторам «намного больше доходов».

В июле 2017 года ФАС предписала МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдингу» (бренд Tele2) изменить необоснованно высокие тарифы при поездках по России, посчитав, что тарифная политика операторов нарушает закон «О защите конкуренции». Операторам дали срок до 15 декабря 2017 года, но впоследствии профильные ведомства совместно с операторами связи пришли к выводу, что срок необходимо увеличить. Для МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» дедлайн был продлен до 31 января 2018 года, для «Т2 РТК Холдинга» — до мая 2018 года (позднее — до 31 августа).

В марте МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» изменили свои тарифы. Стоимость исходящих вызовов в пределах одного региона была приравнена к цене местных звонков, а вызовы в другие регионы — к цене междугородных звонков. Входящие вызовы из других регионов были платными для абонентов. Изменения ФАС не устроили, и в марте 2018 года ведомство возбудило новые дела против «большой тройки».

В понедельник, 6 августа, «МегаФон» и «ВымпелКом» объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге с конца августа. О планах обнулить стоимость входящих вызовов также рассказал представитель МТС.

«Т2 РТК Холдинг» устраняет нарушения в рамках предупреждения и может избежать применения штрафных санкций в свой адрес, уточнил Голомолзин.

Он также сообщил, что ФАС обсуждает вопрос снижения межстранового роуминга. «Мы обсуждаем эту тему в рамках международной рабочей группы, которая включает в себя представителей антимонопольных ведомств СНГ, ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества. — РБК), — рассказал он. — Обсуждаем вопрос внесения поправок в законодательство ЕврАзЭС, где хотим уточнить принципы, связанные с формированием условий роуминга на пространстве сообщества. Обсуждается отмена [роуминга] или как минимум оптимизация цен».

Теги: роуминг , Федеральная антимонопольная служба , сотовые операторы , тарифы
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