В Томске загорелся строительный торговый центр

В Томске произошел пожар в торговом центре «Стройпарк». Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Стройпарк», — сообщили в ведомстве.

Представитель ГУ МЧС по Томской области рассказал «РИА Новости», что площадь пожара достигла 150 кв. м. При этом он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Видео: Городской портал TOMSK.RU / YouTube

«Всех людей вывели, по предварительным данным, пострадавших нет», — сказал сотрудник ведомства, уточнив, что сейчас пожарные пытаются потушить возгорание.

Источник ТАСС в экстренных службах региона заявил, что пожару присвоен четвертый (максимальный) ранг сложности.