В Томске загорелся строительный торговый центр
Общество, 18:52
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В Томске загорелся строительный торговый центр
В Томске произошел пожар в торговом центре «Стройпарк». Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Стройпарк», — сообщили в ведомстве.
Представитель ГУ МЧС по Томской области рассказал «РИА Новости», что площадь пожара достигла 150 кв. м. При этом он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
«Всех людей вывели, по предварительным данным, пострадавших нет», — сказал сотрудник ведомства, уточнив, что сейчас пожарные пытаются потушить возгорание.
Источник ТАСС в экстренных службах региона заявил, что пожару присвоен четвертый (максимальный) ранг сложности.