Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,98 65,98 EUR Нал. 76,11 75,03 USD Бирж. 66,38 -0,27 EUR Бирж. 75,27 -0,40 USD ЦБ. 66,50 +0,26 EUR ЦБ. 75,62 -0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3399,90 -163,05 IMOEX 2405,60 +0,37% RTSI 1141,69 +0,46% Brent 61,07 -0,16% DJIA 24423,26 +0,14% Nasdaq 7020,52 +0,74%
При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека
Лента новостей
Греф объявил о расширении числа участников системы переводов Сбербанка 16:54, Финансы Хранить или избавляться: Ethereum подешевел на 22% в декабре 16:39, Крипто Матвиенко раскритиковала переход на цифровое телевидение «вдогонку» 16:35, Технологии и медиа Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:22, РБК и EXMO При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека 16:16, Общество Путин и Трамп уступили журналистам в борьбе за звание «Человек года» Time 16:09, Общество Альфа-банк назвал слухи о своей продаже попыткой компрометации акционеров 16:08, Финансы В Риме на заводе по переработке мусора произошел пожар 16:03, Общество Производители и Росстат разошлись в оценке стоимости оливье 15:57, Экономика Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы 15:46, Политика Доходы майнеров упали вдвое: с ноября отключено около 1,3 млн устройств 15:26, Крипто Греф допустил изменение названия Сбербанка 15:26, Финансы Техничный Санта: какие гаджеты дарить на Новый год 15:23, Стиль Как обанкротиться подешевле: прагматичные наставления юриста 15:17, Строительство  В Подмосковье обокрали дом тренера сборной России по фехтованию 15:03, Общество Суд запретил считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС 15:03, Общество Group-IB сообщила о краже данных 40 тыс. учетных записей госсайтов в мире 15:03, Общество По подозрению в убийстве женщины в Армении задержали российского военного 14:53, Общество Как будут праздновать Рождество в Москве 14:51, РБК и Путешествие в Рождество Генпрокуратура составила портрет типичного российского хакера 14:50, Общество Луис Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака» 14:49, Спорт В Москве задержали подозреваемых в похищении 10 млн руб. у пенсионеров 14:39, Общество Алекперов назвал невозможным появление женщины во главе ЛУКОЙЛа 14:38, Бизнес Можно ли заработать на майнинге прямо сейчас 14:27, Крипто Минтруд внес в правительство законопроект об электронных трудовых книжках 14:22, Общество Идея по инвестированию: когда покупать токен Bluzelle 14:20, Крипто Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 14:15, РБК и Barilla Бывший московский участковый получил 13 лет за работу на ЦРУ 14:00, Общество
При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека
Общество, 16:16
0
При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека

В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

При этом источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил о трех пострадавших — работниках склада.

Пожар произошел в двухэтажном здании по адресу: ул. Фабричная, 1. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В МЧС сообщили, что в 15:30 мск пожар был ликвидирован.

Причины возгорания пока не установлены, прокуратура Щелково начала проверку по факту пожара.

23 ноября загорелся склад на северо-западе Москвы. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали.
 

Теги: Пожар , Склад , Подмосковье
Главное
Путин и Трамп уступили журналистам в борьбе за звание «Человек года» Time Общество
Материалы по теме
При пожаре на складе в Москве погибли два человека Общество
При крупном пожаре на складе в Мытищах погибли два человека Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter