При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека
Общество, 16:16
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При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека
В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
При этом источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил о трех пострадавших — работниках склада.
Пожар произошел в двухэтажном здании по адресу: ул. Фабричная, 1. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В МЧС сообщили, что в 15:30 мск пожар был ликвидирован.
Причины возгорания пока не установлены, прокуратура Щелково начала проверку по факту пожара.
23 ноября загорелся склад на северо-западе Москвы. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали.