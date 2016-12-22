Нарышкин подтвердил слова Лаврова о готовящейся Киевом провокации

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о подготовке Украиной вооруженной провокации на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Слова Сергея Викторовича Лаврова имеют под собой основания», — сказал он.

Накануне Лавров рассказал, что в ближайшие дни на российско-украинской границе может произойти вооруженная провокация. Он отметил, что президент Украины Петр Порошенко планирует провести ее в последнюю декаду декабря и обсуждает детали со «своими западными кураторами». По словам Лаврова, если провокация произойдет, то Россия ответит на нее.

В начале декабря первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ вице-адмирал Александр Вольский заявил, что Киев неоднократно призывал «уничтожить Крымский мост». Из-за этого пограничники увеличили количество кораблей в регионе и усилили проверку судов. По его словам, таким образом служба стремилась предотвратить возможные провокации со стороны судов ВМС Украины.