Суд арестовал вице-губернатора Псковской области по делу о взятке

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова на два месяца. Об этом в мессенджере «ТамТам» сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кузнецов пробудет под арестом до 12 февраля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, в октябре 2011 года супруга Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Евгением Очневым договор купли-продажи жилого дома стоимостью 6,35 млн руб. Из этой суммы она выплатила 5 млн руб.

​Впоследствии Очнев призвал передать ему оставшиеся 1,35 млн руб., однако Кузнецов потребовал от него взятку в виде освобождения его супруги от обязательств по выплате этой суммы. При этом Кузнецов предложил Очневу способствовать заключению выгодных контрактов при государственных и муниципальных закупках, а также при решении вопросов с властями.

Отмечается, что исполнительный директор компании согласился на это предложение, «реально осознавая значимость и авторитет должностного положения Кузнецова». Исполняя свои обязательства, вице-губернатор обеспечил победу компании «ВестСтрой» в открытом аукционе, который касался государственного контракта на строительство лечебного корпуса Струго-Красненской районной больницы. Сумма контракта составила более 40 млн 589 тыс. руб.

В пресс-службе отметили, что адвокаты Кузнецова попросили суд заключить его под домашний арест. Для этого его супруга арендовала квартиру в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Однако суд не удовлетворил просьбу защиты.

Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области 14 декабря. Представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что против него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По месту жительства Кузнецова провели обыски. Вице-губернатор свою вину не признал. В администрации Псковской области Кузнецов курирует вопросы строительства, транспорта, дорог и ЖКХ.