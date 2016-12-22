ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области заявил, что власти работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации

Александр Кузнецов (Фото: pskov.ru)

Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в рамках проводимого СКР расследования, сообщил РБК источник в Следственном комитете.

Источник, близкий к Следственному комитету, сказал РБК, что Кузнецова подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В администрации области официально подтвердили РБК факт проведения следственных действий в отношении Кузнецова. Как заявил РБК губернатор Псковской области Михаил Ведерников, региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации. В администрации области подчеркнули, что борьба с коррупцией — один из приоритетов работы губернатора.

Александр Кузнецов курирует в администрации Псковской области финансовый блок. В 2001 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет, а также учился в Псковском политехническом институте по специальности «инженер-механик».

Он работал с 2007 года на различных должностях в администрации области — в Госкомитете по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора и в Госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике. В 2010 году был назначен на должность председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета, а также в информационный центр ФСБ с просьбой подтвердить факт задержания.