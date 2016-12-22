У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии
Общество, 20:52
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У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии
Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии. Об этом сообщается на сайте СК.
Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2013 году Кузнецов получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде жилого дома в Пскове, стоимость которого была занижена не менее чем на 1,5 млн руб. В обмен вице-губернатор должен был помочь в конкурсе на контракт по строительству медицинского центра.