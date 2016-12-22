Вице-губернатор Псковской области не признал вину в получении взятки

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов, задержанный по подозрению в получении взятки, отказался признать вину в суде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«15 декабря Кузнецову предъявлено обвинение. Кузнецов вину не признал», — говорится в сообщении.

Приморский районный суд города также продлил задержание вице-губернатора на 72 часа.

Накануне источник в Следственном комитете рассказал РБК, что сотрудники ФСБ задержали Кузнецова в рамках расследования, проводимого СКР. Информацию подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она добавила, что против него возбудили уголовное дело по факт получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, в 2013 году Кузнецов получил жилой дом в Пскове от директора строительной компании. При этом его стоимость была занижена не менее чем на 1,5 млн руб. В ходе обысков следователи обнаружили у него документы, подтверждающие право проживания в Эстонии. Вице-губернатор Псковской области курирует строительство, транспорт, дороги и ЖКХ.