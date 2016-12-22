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Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России
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Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России
Общество, 13:53
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Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О гражданстве РФ», который позволяет некоторым категориям иностранцев получить российский паспорт в упрощенном порядке. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Отмечается, что правом определять соответствующие категории иностранцев наделяется президент России. Принятые поправки позволят предоставить гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале августа.

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В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уроженке Украины Ирине Баракат, пострадавшей при обстреле Алеппо. Она потеряла руку и ногу, прикрывая детей при обстреле боевиков, после чего ее направили на лечение в Санкт-Петербург. Баракат обратилась с соответствующей просьбой к Путину в ходе прямой линии.

Теги: Госдума , гражданство , гражданство России
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