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Пострадавшей в Алеппо дали гражданство России после обращения к Путину
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Пострадавшей в Алеппо дали гражданство России после обращения к Путину
Политика, 15:47
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Пострадавшей в Алеппо дали гражданство России после обращения к Путину

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уроженке Украины Ирине Баракат, пострадавшей при обстреле в Алеппо. Документ опубликован на портале правовой информации.

Баракат обратилась к президенту в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня. По словам женщины, в 2016 году она была ​ранена и потеряла руку и ногу, прикрывая детей при обстреле боевиков в сирийском Алеппо. После ее отправили в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге на лечение.

Баракат попросила Путина помочь ей получить российское гражданство. Также она хотела увидеться с мужем и детьми, которые являются гражданами Сирии. ​

Земля, больница и гражданство: о чем просили Путина на прямой линии Еще 2 фото
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Теги: Владимир Путин , гражданство РФ
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