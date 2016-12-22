Пострадавшей в Алеппо дали гражданство России после обращения к Путину
Политика, 15:47
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Пострадавшей в Алеппо дали гражданство России после обращения к Путину
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уроженке Украины Ирине Баракат, пострадавшей при обстреле в Алеппо. Документ опубликован на портале правовой информации.
Баракат обратилась к президенту в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня. По словам женщины, в 2016 году она была ранена и потеряла руку и ногу, прикрывая детей при обстреле боевиков в сирийском Алеппо. После ее отправили в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге на лечение.
Баракат попросила Путина помочь ей получить российское гражданство. Также она хотела увидеться с мужем и детьми, которые являются гражданами Сирии.