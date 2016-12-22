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СМИ узнали об ограблении дома Тарантино в Лос-Анджелесе
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СМИ узнали об ограблении дома Тарантино в Лос-Анджелесе
Общество, 08:40
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СМИ узнали об ограблении дома Тарантино в Лос-Анджелесе

В американском Лос-Анджелесе обокрали дом режиссера Квентина Тарантино. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, двое мужчин пробрались в дом режиссера предположительно через окно. Сам Тарантино в этот момент находился дома и спугнул злоумышленников, однако им удалось похитить драгоценности и другое имущество. Сумма ущерба не разглашается.

The Hollywood Reporter уточняет, что злоумышленники скрылись до приезда полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

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Общество

В октябре в Лос-Анджелесе задержали четырех человек, которых подозревают в причастности к 20 ограблениям домов актеров, музыкантов и спортсменов. В частности, были похищены ценности из домов певицы Рианны и актрисы Кристины Милиан.

Теги: Квентин Тарантино , ограбление , Лос-Анджелес
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