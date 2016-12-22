В США задержали причастных к ограблению более 20 домов знаменитостей

В Лос-Анджелесе задержали четырех человек по подозрению в причастности к двум десяткам случаев ограбления домов актеров, музыкантов, продюсеров и спортсменов, произошедших в последние месяцы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу отдела коммерческих преступлений полиции Лос-Анджелеса Лилиан Каррансу.

Предполагается, что задержанные являются частью более крупной сети грабителей, которые похитили имущество на миллионы долларов. По ее словам, ожидаются новые аресты по данному делу.

Карранса пояснила, что дома для ограбления злоумышленники выбирали на основании постов в соцсетях и расписаний отъездов владельцев. Сначала они выезжали на разведку на дорогой машине и в брендовой одежде, после чего возвращались на обычном автомобиле, проникали в дом через двери и окна, забирали деньги и небольшие ценные предметы и успевали скрыться до приезда полиции. Она добавила, что за последние месяцы, в частности, были похищены ценности из домов певицы Рианны, актрисы Кристины Милиан и бейсболиста Ясиля Пуига.

В ходе пресс-конференции Карранса также продемонстрировала украденные предметы — дорогие кошельки и сумки, часы, украшения. Кроме того, в минувшие выходные полиция изъяла $50 тыс. наличными.