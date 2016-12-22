Небензя назвал «беззубой» реакцию ЕС на создание армии Косово

Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе организации выразил разочарование позицией ЕС по трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в армию и назвал реакцию Брюсселя на эти события «беззубой».

«Реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как «беззубой» назвать нельзя. Эта безответственная политика перешла опасную черту», — говорится в стенограмме выступления Небензи, опубликованной на сайте постпредства.

По его словам, появление у Косово армии несет «экзистенциальную опасность для сербов». Небензя также заявил, что среди сотрудников СБК есть бывшие члены военизированной организации «Освободительная армия Косово», которую постпред назвал ответственной за военные преступления, жертвами которых были сербы и представители нацменьшинств.

Парламент частично признанной Республики Косово утвердил создание армии 14 декабря. Сообщалось, что ее численность составит 5 тыс. человек. В МИД России заявили, что это решение может привести к вооруженному конфликту. Кроме того, в Москве считают, что миссия ООН в Косово и возглавляемые НАТО международные «Силы для Косово» обязаны немедленно заняться демилитаризацией любых вооруженных косовоалбанских формирований.