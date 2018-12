«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист премии «Оскар»

На сайте премии «Оскар» опубликовали список из девяти фильмов, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», российская картина «Собибор» в него не попала.

Шесть из девяти фильмов выбрали члены американской киноакадемии, еще три картины добавил профильный комитет. В список вошли: «Птицы прохода» (Birds of Passage-Колумбия), «Виновный» (The Guilty, Дания), «Никогда не отводи взгляд» (Never look away, Германия), «Магазинные воришки» (Shoplifters, Япония), «Айка» (Aika, Казахстан), Капернаум (Capernaum, Ливан), «Рим» (Roma, Мексика), «Холодная война» (Cold War, Польша), «Пылающий» (Burning, Южная Корея).

Окончательный список номинантов назовут 22 января 2019-го, а победители станут известны на церемонии вручения премии, которая пройдет 24 февраля.

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Собибор» Константина Хабенского. В нем рассказывается о восстании в нацистском лагере Собибор. Агентство ТАСС в 2017-ом писало, что идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому, он же числился сценаристом картины на портале «Кинопоиск», но позже его фамилию убрали из списка авторов.

В октябре «Собибор» вошел в лонг-лист из 87 фильмов, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».