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«Кинопоиск» объяснил отсутствие Мединского среди сценаристов «Собибора»
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«Кинопоиск» объяснил отсутствие Мединского среди сценаристов «Собибора»
Общество, 16 фев, 18:54
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«Кинопоиск» объяснил отсутствие Мединского среди сценаристов «Собибора»
Фото: кадр из фильма «Собибор»

Данные о новых фильмах, выходящих в прокат, «Кинопоиску» предоставляют прокатчики или продюсеры фильма. Об этом сообщили РБК в пресс-службе портала, комментируя сообщения о том, что из списка сценаристов фильма «Собибор» на «Кинопоиске» исчезла фамилия министра культуры Владимира Мединского.

Актуализация информации, размещаемой на портале, происходит по аналогичной схеме, отметили в «Кинопоиске».

О том, что фамилия Мединского исчезла из списка сценаристов, ранее в пятницу писало RNS. По данным агентства, 12 февраля имя министра культуры фигурировало в перечне сценаристов фильма. По состоянию на 16 февраля «у фильма три сценариста, без Мединского».

В последней на момент публикации материала закэшированной Google версии страницы от 16 февраля Мединского среди сценаристов нет. «Яндекс» сохранил копию страницы в 17:44 мск, там также нет имени Мединского.

Авторами сценария «Собибора» на «Кинопоиске» сейчас указаны Александр Адабашьян, Андрей Назаров и Анна Чернакова.

Владимиру Мединскому принадлежит идея картины, писал 22 сентября 2017 года ТАСС. Сценарий написан на основе книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв и бессмертие». Мединский присутствовал на презентации фильма в Российском историческом обществе 12 октября прошлого года, писала «Российская газета». Министр сказал, что «давно болеет этой историей», говорится в статье. По предварительным данным, премьера фильма в России состоится 3 мая. В фильме рассказывается о восстании в концлагере Собибор в 1943 году под предводительством советского военного Александра Печерского. Картину снял Константин Хабенский, он же исполнил в ней главную роль.

Теги: Владимир Мединский , Фильм
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