«Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» за «Лучший иностранный фильм»

В лонг-лист премии «Оскар» в номинации за лучший иностранный фильм вошли 87 картин, в том числе «Собибор» Константина Хабенского, сообщатся на сайте премии.

В этом году в конкурсе впервые участвуют представители Нигера и Малави. В список также попали фильмы «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы и «Хрусталь» Дарьи Жук из Белоруссии.

«Собибор» вышел на экраны в конце апреля. Это военная драма, главные роли в которой сыграли Хабенский и Кристофер Ламберт. Фильм основан на книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», рассказывающей о восстании в нацистском лагере Собибор.

В 2017 году ТАСС сообщил, что идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Он также значился сценаристом картины на портале «Кинопоиск», но позже его фамилию убрали из списка авторов.

В пресс-службе «Кинопоиска» тогда заявили РБК, что данные о фильмах им предоставляют прокатчики или продюсеры. Мединский в разговоре с РБК говорил, что данная картина — «безусловно экспортный продукт». В сентябре 2018 года «Собибор» выдвинули на «Оскар» от России.