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«Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» за «Лучший иностранный фильм»
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«Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» за «Лучший иностранный фильм»
Общество, 20:52
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«Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» за «Лучший иностранный фильм»

В лонг-лист премии «Оскар» в номинации за лучший иностранный фильм вошли 87 картин, в том числе «Собибор» Константина Хабенского, сообщатся на сайте премии.

В этом году в конкурсе впервые участвуют представители Нигера и Малави. В список также попали фильмы «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы и «Хрусталь» Дарьи Жук из Белоруссии.

«Собибор» вышел на экраны в конце апреля. Это военная драма, главные роли в которой сыграли Хабенский и Кристофер Ламберт. Фильм основан на книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», рассказывающей о восстании в нацистском лагере Собибор.

Фильм Хабенского «Собибор» выдвинули на премию «Оскар» от России
Общество

В 2017 году ТАСС сообщил, что идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Он также значился сценаристом картины на портале «Кинопоиск», но позже его фамилию убрали из списка авторов.

В пресс-службе «Кинопоиска» тогда заявили РБК, что данные о фильмах им предоставляют прокатчики или продюсеры. Мединский в разговоре с РБК говорил, что данная картина — «безусловно экспортный продукт». В сентябре 2018 года «Собибор» выдвинули на «Оскар» от России.

Российское кино на «Золотом глобусе» и «Оскаре»

«Золотой глобус»

До 2017 года советские и российские фильмы 12 раз (шесть — до начала 1990-х, еще шесть — после) номинировались на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако получали награду всего два раза. В 1969 году победу одержал фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. В 2015 году приз получила картина Андрея Звягинцева «Левиафан».

Для Звягинцева нынешняя номинация на «Золотой глобус» уже третья. Кроме картин «Нелюбовь» и «Левиафан» в 2004 году на премию была номинирована его картина «Возвращение». Кроме Звягинцева из российских режиссеров на «Золотой глобус» претендовали Никита Михалков («Урга — территория любви»), Сергей Бодров-старший («Кавказский пленник»), Павел Чухрай («Вор») и Алексей Учитель («Край»).

«Оскар»

Премию «Оскар» в аналогичной категории за лучший фильм на иностранном языке советские и российские картины получали четыре раза из 15 номинаций. Обладателями награды становились картины «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство Японии и СССР), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Из российских фильмов до номинации в этой категории также доходили картины «Урга — территория любви», «Кавказский пленник», «Вор», «12» и «Левиафан». Последний в 2015 году считался одним из главных фаворитов, но проиграл польской картине «Ида». В этом году «Нелюбовь» также выдвинута от России на «Оскар». Попадет ли очередной фильм Звягинцева в список номинантов, станет известно 23 января.

Советские и российские фильмы получали «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» («Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, 1943) и «Лучший короткометражный анимационный фильм» («Старик и море» Александра Петрова, 2000).

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