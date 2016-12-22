Киевский патриархат счел неканоничным наказание митрополитов УПЦ МП

Запрет на священнослужение митрополитам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) за участие в объединительном соборе не является каноничным наказанием, поскольку из-за участия в мероприятии эти священники вошли в единую Православную церковь Украины, заявил в Facebook пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

«Запреты, объявленные Синодом УПЦ МП по митрополитов Симеона и Александра, не имеют канонического значения», — написал Зоря. Он пояснил, что 15 декабря они вошли в Православную церковь Украины, так как участвовали в объединительном соборе.

Ранее УПЦ МП отстранила митрополита Винницкого и Барского Симеона и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра от участия в священослужениях за участие в объединительном соборе. В результате главой Винницкой и Барской епархии назначили архиепископа Варсофония, а епископом Переяслав-Хмельницким стал архимадрит Дионисий.

На объединительном соборе 15 декабря было объявлено о создании Православной церкви Украины (ПЦУ), предстоятелем которой стал митрополит Епифаний. Русская православная церковь (РПЦ) не признала итогов объединительного собора, а пресс-секретарь патриарха Александр Волков назвал собор «канонически ничтожным».