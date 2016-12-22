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Синод УПЦ запретил священнослужение двум уклонившимся в раскол архиереям
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Синод УПЦ запретил священнослужение двум уклонившимся в раскол архиереям
Раскол церкви, 16:54
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Синод УПЦ запретил священнослужение двум уклонившимся в раскол архиереям

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) принял решение о запрещении в священнослужении двум архиереям, принявшим участие в «объединительном соборе», на котором 15 декабря объявили о создании единой украинской церкви и избрании ее предстоятеля. В обращении синода УПЦ МП говорится, что созданная раскольническими структурами организациями осталась «объединением раскольников», а двое принявших участие в соборе архиереев самой УПЦ МП названы уклонившимися в раскол.

​В решениях синода подчеркивается, что, приняв участие в собрании раскольников, митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр не только уклонились в раскол, но и грубо нарушили архиерейскую присягу и положения решения синода от 7 декабря 2018 года. В связи с этим митрополит Симеон освобожден от управления Винницкой епархией, а митрополит Александр — от должности викария Киевской митрополии. Кроме того, оба архиерея запрещены в священнослужении (совершенные ими таинства отныне считаются недействительными), а евхаристическое общение с ними решено прекратить.

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Священный синод принял соответствующее обращение «к верным чадам Украинской православной церкви», в котором «попросил молиться и за тех архиереев, которые, к сожалению, ушли в раскол, чтобы Господь их вразумил и дал силы вернуться в лоно Православной церкви», прокомментировал решения синода митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Отдельным решением синода были запрещены в священнослужении четверо клириков УПЦ МП, принявшие участие в «объединительном соборе».

Русская православная церковь (РПЦ) не признала итоги объединительного собора. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, комментируя данные события, назвал прошедший собор «канонически ничтожным». По его мнению, «раскольники выбрали раскольника». Он также назвал «едва ли выполнимой задачей» признание избранного главы новой украинской церкви в православном мире.

Теги: Украина , УПЦ МП
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