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В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков
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В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков
Политика, 13:35
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В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков
Государство поддерживает отечественные цирки, однако не должно создавать тепличные условия для них, заявил Дмитрий Песков. Так он отреагировал на спор между Эдгардом Запашным, Cirque du Soleil и фирмой Гуцериева
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Кремле прокомментировали конфликт, который возник после обращения директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного к президенту Владимиру Путину о вреде инвестирования в базовую площадку канадского Cirque du Soleil в Подмосковье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.

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«Говорить о том, что государство должно поддерживать наш отечественный цирк абсолютно правильно», — сказал Песков и отметил, что творчество Запашных заслуживает высокой оценки.

Однако считать, что государство должно создавать тепличные условия для нашего цирка и ограничивать работу гастролирующих цирков других стран, было бы неправильно, пояснил пресс-секретарь.

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«Все это вопрос хозяйствующих субъектов, поэтому Кремль не может вмешиваться в обмен репликами», — отметил Песков и добавил, что господдержка российскому цирку будет оказана, но полностью отгораживаться от других гастрольных коллективов вряд ли возможно.

Запашный пожаловался президенту 15 декабря ​на заседании Совета по культуре и искусству. При этом он сказал, что открытие стационарной площадки канадского цирка считает неправильным, а инвестиции Михаила Гуцериева могли бы принести больше пользы для российского искусства. Президент поручил разобраться в ситуации.

В Cirque du Soleil ответили на заявление Запашного, что он не знаком с реальными фактами. Компания Михаила Гуцериева «Сафмар» назвала заявления Запашного «бредом и больной фантазией». Основные возражения, который выдвинули оба участника обсуждения, сводились к тому, что возводимый в Сколково концертно-зрелищный комплекс не является базой Cirque du Soleil, канадский цирк выступает там только одним из арендаторов.

Авторы: Владимир Дергачев, Владислав Гордеев.
Теги: Дмитрий Песков
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