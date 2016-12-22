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Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному
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Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному
Общество, 11:42
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Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному

Суд оставил без движения иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному из-за утверждений о недвижимости генерала. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Люблинского суда.

В суде заявили, что иск не соответствует требованиям статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. Истцу предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до ​9 января, добавили в пресс-службе.

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10 декабря стало известно, что Золотов подал иск к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 1 млн руб. Глава Росгвардии счел порочащими его и не соответствующими действительности сведения о его недвижимости. Адвокат Золотова Шота Горгадзе уточнил, что «речь в иске идет в том числе о возможных коррупционных историях в сфере закупок, о которых говорит Навальный без какой-либо доказательной базы». Навальный заявил, что придет в суд и повторит свои слова по поводу Росгвардии.

Суды Алексея Навального Еще 7 фото
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В августе Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что ведомство закупало продукты для бойцов по завышенным ценам. По утверждению оппозиционера, в число участников коррупционной схемы входили Золотов и крымский мясокомбинат «Дружба народов». После этого комбинат подал на Навального в суд, а Золотов вызвал оппозиционера на поединок. 

Теги: Алексей Навальный , Росгвардия
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