Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному

Суд оставил без движения иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному из-за утверждений о недвижимости генерала. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Люблинского суда.

В суде заявили, что иск не соответствует требованиям статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. Истцу предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до ​9 января, добавили в пресс-службе.

10 декабря стало известно, что Золотов подал иск к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 1 млн руб. Глава Росгвардии счел порочащими его и не соответствующими действительности сведения о его недвижимости. Адвокат Золотова Шота Горгадзе уточнил, что «речь в иске идет в том числе о возможных коррупционных историях в сфере закупок, о которых говорит Навальный без какой-либо доказательной базы». Навальный заявил, что придет в суд и повторит свои слова по поводу Росгвардии.