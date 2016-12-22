В Сети появились фото разбившегося на Украине истребителя Су-27

В интернете появились фото украинского истребителя Су-27, разбившегося 15 декабря в Житомирской области. Снимки опубликовало голландское издание Scramble Magazine.

Фото: Scramblemagazine / Facebook

На фотографиях видны лежащий в поле истребитель, открытая кабина пилота и черный след позади самолета.

Фото: Scramblemagazine / Facebook

Су-27 разбился вблизи аэродрома Озерное 15 декабря при заходе на посадку во время планового полета. В связи с произошедшим на Украине завели уголовное дело по ст. 416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

В результате падения самолета погиб пилот — майор Александр Фоменко 1975 года рождения. Он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр».

В октябре во время учений «Чистое небо — 2018» возле города Бердичева разбился Су-27Б ВВС Украины. Тогда погибли два пилота — украинец и американец.