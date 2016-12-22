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На юго-востоке Москвы уровень сероводорода оказался превышен в пять раз
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На юго-востоке Москвы уровень сероводорода оказался превышен в пять раз
Общество, 10:17
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На юго-востоке Москвы уровень сероводорода оказался превышен в пять раз

На юго-востоке Москвы, в Жулебино зафиксировано превышение содержания сероводорода почти в пять раз. Об этом сообщается на сайте «Мосэкомониторинга».

Согласно данным станции экомониторинга «М2 (Жулебино)», в 05:18 мск концентрация сероводорода в воздухе составила 0,0398 мг/куб. м, что превышает допустимую норму в 4,98 раза.

РБК направил запрос в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В Москве зафиксировали четырехкратное превышение уровня сероводорода
Общество

Станция экомониторинга «М2 (Жулебино)» отвечает за мониторинг зоны в районе мусоросжигательного завода в Руднево и очистительных сооружений «Мосводоканала» в Люберцах.

На двух других станциях экомониторинга ЮВАО — «Марьино» и «Капотня» 29 августа также были зафиксированы небольшие превышения уровня сероводорода в воздухе.

Теги: Москва , сероводород , уровень
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