На юго-востоке Москвы уровень сероводорода оказался превышен в пять раз
Общество, 10:17
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На юго-востоке Москвы уровень сероводорода оказался превышен в пять раз
На юго-востоке Москвы, в Жулебино зафиксировано превышение содержания сероводорода почти в пять раз. Об этом сообщается на сайте «Мосэкомониторинга».
Согласно данным станции экомониторинга «М2 (Жулебино)», в 05:18 мск концентрация сероводорода в воздухе составила 0,0398 мг/куб. м, что превышает допустимую норму в 4,98 раза.
РБК направил запрос в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Станция экомониторинга «М2 (Жулебино)» отвечает за мониторинг зоны в районе мусоросжигательного завода в Руднево и очистительных сооружений «Мосводоканала» в Люберцах.
На двух других станциях экомониторинга ЮВАО — «Марьино» и «Капотня» 29 августа также были зафиксированы небольшие превышения уровня сероводорода в воздухе.