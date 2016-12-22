В Москве зафиксировали четырехкратное превышение уровня сероводорода

На юго-востоке Москвы в ночь на воскресенье, 12 августа, было зафиксировано превышение содержания в воздухе сероводорода более чем в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные со станции измерения воздуха на улице Гурьянова, опубликованные на сайте Мосэкомониторинга.

Отмечается, что превышение порога запаха сероводорода в 4,3 раза было зафиксировано в 23:17 мск. При этом отклонение от нормы наблюдалось в период с 23 до 3 часов ночи. По состоянию на 10:00 мск превышение уровня сероводорода не зафиксировано.

Как сообщили РБК в Мосэкомониторинге, из-за жаркой погоды и плохих условий рассеивания в ночь на 12 августа в восточных районах Москвы были отмечены превышения ПДК по отдельным веществам. «Для здоровья не опасно. По данным ВОЗ, небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз. На 8:00 сегодня превышений не было», — отметили в Мосэкомониторинге.

Ранее превышение порога запаха сероводорода было зафиксировано 6 августа, когда уровень был превышен более чем в два раза. К увеличению концентрации загрязняющих веществ в воздухе привело ухудшение условий рассеивания выбросов.