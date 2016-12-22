В Москве вновь зафиксировали превышение уровня сероводорода

Утром в понедельник, 6 августа, в Москве было зафиксировано превышение порога запаха сероводорода в два раза. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В утренние часы были зафиксированы превышения порога запаха более чем в два раза, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что к повышению концентрации загрязняющих веществ в воздухе привело ухудшение условий рассеивания выбросов. На 8:00 содержание загрязняющих веществ не превышало норму. Согласно прогнозам в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

3 августа концентрация формальдегида в Нагорном районе Москвы превышала норму более чем в полтора раза (1,2–1,7 ПДК). В Печатниках​ уровень загрязнения превысил предельно допустимую концентрацию в 1,2–1,4 раза. Мосэкомониторинг сообщал, что в ночь на 3 августа в столице зафиксировали превышение порога запаха сероводорода вдвое.