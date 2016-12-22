Рогозин пообещал туристам полеты к МКС быстрее рейса Москва — Брюссель

Полеты космических туристов к Международной космической станции (МКС) начнутся в 2020 году, написал в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — заявил он.

Рогозин также добавил, что «Роскосмос» в марте 2019 года планирует повторить пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме. Продолжительность полета, по его словам, должна составить три часа.

Предыдущий полет «Прогресса» к МКС по сверхкороткой схеме состоялся в июле. Сближение корабля со станцией впервые в истории заняло 3,5 часа.

Кроме того, в июле ракетно-космическая корпорация «Энергия» отчиталась о начале работы по созданию туристического модуля для МКС. Предполагается, что модуль, получивший название НЭМ-2, будет состоять из четырех кают с иллюминаторами, двух зон «для проведения санитарно-гигиенических процедур» и дополнительного космического туалета, двух иллюминаторов для фото- и видеосъемки. Также в модуле будут «кухня», беговая дорожка и доступный выход в интернет.