Россия начала разработку модулей для туристов МКС и для высадки на Луне

Ракетно-космическая корпорации «Энергия» отчиталась о начале работы по созданию туристического модуля для МКС и разработке взлетно-посадочного модуля для высадки на Луне

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» приступила к созданию комплекса для посадки на Луну и к проектным работам по созданию туристического модуля на международной космической станции (МКС). Об этом говорится в годовом отчете ПАО «РКК «Энергия» (.pdf).

«Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса», — говорится в отчете компании.

Этот взлетно-посадочный модуль планируется доставить на космическую станцию на окололунной орбите — Deep Space Gateway (DSG), к проектированию которой РКК ​«Энергия» приступила совместно с коллегами из других стран.

Создание станции на орбите Луны позволит экипажам космических кораблей отработать пребывание в условиях дальнего космоса, отправлять к поверхности Луны автоматические пилотируемые космические аппараты, а также «отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс», говорится в отчете.

Кроме этого в минувшем году специалисты «Энергии» работали над проектом коммерческого модуля для МКС. Модуль получил название НЭМ-2 и предназначен для размещения туристических экспедиций, посещающих международную космическую станцию.

Планируется, что туристический модуль будет состоять из четырех кают с иллюминаторами, двух зон «для проведения санитарно-гигиенических процедур» и дополнительного космического туалета, двух иллюминаторов для наблюдения за Землей и фото- и видеосъемки, выхода в Internet, планшетных переносных компьютеров и Wi-Fi.

В туристическом модуле будет также оборудована космическая «кухня» («зона приема пищи и хранения рационов питания») и размещены беговая дорожка и велоэргометр («для экспедиций длительностью более 15 суток»), говорится в отчете «Энергии».

Ожидается, что коммерческие экспедиции на МКС позволят также частично сменять экипажи международной станции, что позволит сократить число пусков на один корабль в год.

О создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны главы космических агентств России и США договорились осенью 2017 года. По словам главы «Роскосмоса» Игоря Комарова, первые модули DSG могут быть выведены на орбиту в 2024–2026 годах. В проекте также могут принять участие Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По его словам, участие в проекте стран БРИКС одобрено Россией и США. Строительство станции может начаться уже в 2022 году.