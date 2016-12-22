«Прогресс МС-09» добрался до МКС за рекордное время

Транспортный грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он впервые долетел до станции по сверхкороткой схеме, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетами (ЦУП).
«Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-09» с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 04:31 мск», — сообщили в центре.
В ЦУП уточнили, что грузовик причалил к стыковочному отсеку «Пирс». Он доставил на МКС более двух тонн различных грузов. В их числе топливо, воздух, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09» стартовала с космодрома Байконур 10 июля в 00:51 мск. Ожидалось, что стыковка произойдет в 04:39 мск, однако «Прогрессу» удалось пристыковаться раньше на восемь минут. Таким образом, корабль добрался до МКС за 3,5 часа, что стало рекордом.