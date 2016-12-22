«Прогресс МС-09» впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме

С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-09», сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетами (ЦУП).

Ракета-носитель с грузовым кораблем стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур в 00:51 мск. Спустя девять минут после старта корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты.

Грузовик впервые полетел к станции по сверхкороткой схеме, стыковка «Прогресса» с МКС запланирована в 04:39 мск. Сближение корабля с МКС впервые в истории будет проводиться всего за два витка и займет 3,5 часа.