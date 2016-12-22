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Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрд
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Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрд
Бизнес, 20:00
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Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрд

Государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $20 млрд в течение нескольких ближайших лет. Об этом заявил госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Кааби, сообщает телеканал Al Jazeera.

Он также добавил, что QP объявит своим зарубежным партнерам о планах строительства мощностей по сжижению природного газа к середине 2019 года.

Политический маневр: почему Катар решил выйти из ОПЕК
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3 декабря аль-Кааби объявил, что Катар выходит из ОПЕК. Это решение в Дохе объяснили намерением увеличить в полтора раза добычу природного газа. Там подчеркнули, что выход из ОПЕК не является политическим или связанным с разногласиями с другими странами — членами организации.

В ОПЕК заявили, что уважают решение Катара. Страна перестанет быть членом картеля с 1 января 2019 года.

По итогам 2017 года доля нефтедобычи страны в рамках ОПЕК была около 600 тыс. барр. в день (1,85%). Суммарная добыча нефти странами картеля превышает 32 млн барр. в день.



 

Теги: Катар , Инвестиции
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