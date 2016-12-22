ОПЕК получила уведомление Катара о планах выйти из картеля

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо получил письмо от Катара, в котором говорится о намерении страны покинуть ОПЕК, говорится на сайте картеля.

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби выразил признательность членам организации, ее генеральному секретарю и другим сотрудникам и уведомил о том, что страна воспользуется правом, закрепленном в ст. 8 устава ОПЕК. В этой статье говорится, что выход из состава организации возможен в первый календарный день будущего года в случае, если страна не имеет задолженности по членским взносам. Таким образом, Катар перестанет быть членом картеля с 1 января 2019 года.

ОПЕК уважает решение Катара, подчеркнули в организации.

Аль-Кааби утром в понедельник, 3 декабря, объяснил решение намерением увеличить в полтора раза добычу природного газа. Доля нефтедобычи страны в рамках ОПЕК была небольшая — около 600 тыс. баррелей в день, или 1,85% по итогам 2017 года. Катар также стал не первым государством, пожелавшим выйти из состава организации. До этого свое членство в ОПЕК приостанавливали Габон, Эквадор и Индонезия. Первые две страны впоследствии вернулись в организацию.