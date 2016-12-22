После подсчета трети голосов на выборах в Приморье лидирует Кожемяко

После подсчета более 35% протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы края Олег Кожемяко. Он набрал 60,37% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные итоги голосования, опубликованные на сайте ЦИК.
Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко получил 25,94% голосов избирателей. За Алексея Тимченко от Партии роста проголосовали 5,44%, за Розу Чемерис от партии «За женщин России» — 3,93%.
Для победы в первом туре повторных выборов кандидат должен набрать более 50% голосов.
Повторные выборы губернатора края проходят в Приморье 16 декабря. По данным ЦИК, явка составила 39,57%.
Первый тур выборов губернатора Приморья состоялся в сентябре, тогда никто из кандидатов не набрал 50% голосов. Во второй тур прошли исполнявший обязанности губернатора Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ. Победу одержал Тарасенко, но ЦИК отменила результаты голосования из-за обнаруженных нарушений. Тарасенко отказался от участия в новых выборах, исполняющим обязанности главы края назначили Кожемяко.