В Минобороны Германии заявили о планах купить новый самолет для Меркель

Министерство обороны Германии планирует купить новый самолет для канцлера страны Ангелы Меркель, после того как ее лайнер сломался перед полетом на саммит G20 в Аргентину. Об этом газете Bild рассказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен.
«Досадно, что канцлер опоздала на G20. Чтобы такое не повторялось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос закупки еще одного или двух самолетов для полетов на дальние расстояния», — сказала она.
По данным издания, Минобороны Германии предоставило свои планы правительству на заседании, прошедшем в минувшую среду, 12 декабря. Кабинет министров рассматривает возможность купить самолеты типа A330 или A350, стоимость которых составляет от €200 млн до €300 млн. Министр обороны сказала газете, что средства должны быть выделены из федерального бюджета.
Саммит G20 проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В то время, когда Ангела Меркель собиралась вылететь в Аргентину, у правительственного лайнера возникли технические проблемы. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кельна. В результате канцлер пропустила начало саммита, так как ей пришлось вылететь позже обычным рейсом авиакомпании Iberia.