Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем

Спустя час после вылета экипаж самолета принял решение вернуться. Причиной для замены самолета стали технические проблемы

Фото: Michael Kappeler / DPA / TASS

Канцлер Германии Ангела Меркель во время следования на саммит G20 в Аргентину была вынуждена заменить самолет из-за возникших технических проблем. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства DPA, полет продлился только час: экипаж правительственного лайнера Airbus «Konrad Adenauer» находился над Нидерландами, когда принял решение вернуться в Германию. Самолет приземлился в Кельне, где канцлеру подготовят другой лайнер.

О каких именно технических неполадках идет речь, не уточняется.

Die Welt сообщает, что в самолете также находился вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц. По данным издания, первым о проблемах лайнера сообщил политический журналист Робин Александр.

«Правительственный самолет вынужден вернуться из-за технических проблем. В Кельне ждали пожарные (только в качестве мер безопасности). посадка прошла без проблем», — сообщил он.

Welt уточняет, что лайнер вылетел в 19:00 (21:00 мск) из Берлина, а в Кельн прибыл в 21:00 (23:00 мск).

Издание также напоминает, что это не первая за последнее время проблема с правительственными лайнерами: ранее из-за технических проблем пришлось задержать вылет самолета президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.