Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине из-за проблем с самолетом. Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт, передает Die Welt.
Он отметил, что прямой перелет с запасным самолетом Airbus невозможен. По словам Зайберта, это зависит, в частности, от рабочего времени и доступности экипажей и капитанов. Меркель, министр финансов Германии Олаф Шольц и небольшая делегация решили отправиться в Буэнос-Айрес рано утром на регулярном рейсе, пролегающем через Мадрид.
Пресс-секретарь добавил, что из-за проблем с самолетом канцлер не сможет провести запланированные встречи согласно графику. Зайберг рассказал, что рассматривается вопрос о том, можно ли их отложить.
Накануне Ангеле Меркель пришлось вернуться в Германию спустя час после вылета на саммит G20 в Аргентину. Экипаж правительственного лайнера irbus «Konrad Adenauer» принял решение вернуться, когда самолет был над Нидерландами. Причиной стали технические неполадки. Лайнер с Меркель прибыл в Кельн.