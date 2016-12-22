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Меркель вылетела на саммит G20 обычным рейсом
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Меркель вылетела на саммит G20 обычным рейсом
Политика, 14:27
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Меркель вылетела на саммит G20 обычным рейсом

Канцлер Германии Ангела Меркель, самолет которой из-за неисправности совершил экстренную посадку в Кёльне, вылетела обычным рейсом авиакомпании Iberia на саммит ​G20 в Буэнос-Айресе, сообщает Die Welt со ссылкой на представителя правительства.

В ночь на 30 ноября стало известно, что у самолета канцлера Германии обнаружили неисправность. Из-за этого Меркель не сможет вовремя прибыть в Аргентину — вылет на запасном правительственном лайнере организовать не удалось. Spiegel cообщает, что неисправность была обнаружена в работе системы внутренней связи самолета.

Меркель пропустит начало саммита G20 из-за проблем с самолетом
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Как узнала газета Rheinische Post со ссылкой на источники, в силах безопасности не исключили «криминального следа» неисправности самолета.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины. Планировавшаяся на его полях встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина была отменена из-за ситуации в Азовском море и Керченском проливе.


 

Теги: Ангела Меркель , Самолет , саммит G20 , Аргентина , Буэнос-Айрес
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